بومبيو: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء بعد حجب المساعدات في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم (السبت)، إن أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء بعد استخدامهما حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، ما حجب تسليم مساعدات عبر الحدود من تركيا والعراق إلى الملايين من المدنيين السوريين.

وقال بومبيو، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، «(فيتو) روسيا الاتحادية والصين، أمس، لقرار مجلس الأمن الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، مخجل». وأضاف: «إلى روسيا والصين اللتين اختارتا موقفاً سياسياً يرفض هذا القرار، أيديكم ملطخة بالدماء».

واستخدمت روسيا، بدعم من الصين، أمس (الجمعة)، حق النقض في مجلس الأمن للمرة الرابعة عشرة منذ بدء الصراع السوري عام 2011.

المصدر:الشرق الاوسط