بإسناد بري وجوي مكثف.. قوات النظام تواصل تقدمها بريف معرة النعمان و26 قتيلاً من الطرفين في أقل من 12 ساعة

تستمر المعارك بوتيرة عنيفة على محاور عدة جنوب شرق مدينة إدلب، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في إطار استمرار الهجمات العنيفة من قبل الأخير على المنطقة، كما تترافق الاشتباكات مع قصف مكثف براً وجواً، وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من التقدم مجدداً في المنطقة، رافعة مناطق سيطرتها منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري، إلى 25 منطقة، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة، بينما ارتفع 10 تعداد قتلى قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل إلى، كما ارتفع تعداد 16 قتلى الفصائل والجهاديين إلى ، وبذلك يرتفع تعداد قتلى الطرفين منذ بدء المعارك مساء يوم أمس الأول إلى 174، وهم: 71 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و103 مقاتل بينهم 20 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين.