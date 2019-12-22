“الإدارة الذاتية” تسلم اثنين من أطفال عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية فنلندية إلى ممثلين عن حكومة بلادهم

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الإدارة الذاتية” في شمال وشمال شرق سوريا عمدت إلى تسليم طفلين يتيمين من جنسية فنلندية إلى حكومة بلادهم، يذكر أن الطفلين من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”. وكان المرصد السوري نشر في الثاني من شهر تشرين الأول/أكنوبر الفائت، أن “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا عمدت إلى تسليم طفلين شقيقين من جنسية نمساوية وهما من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى حكومة بلادهم، حيث جرت عملية التسليم عند معبر سيمالكا بمنطقة المالكية / ديرك شمال شرق الحسكة الذي يصل بين سوريا والعراق، بحضور وفد من وزارة الخارجية النمساوية ومسؤولين في “الإدارة الذاتية” وجرى عقد مؤتمر بين الجانبين هناك، وكان المرصد السوري نشر في بدايات شهر أيلول الفائت من العام الجاري، أن الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا سلمت 4 أطفال من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” لممثلين عن الحكومة الروسية، والأطفال هم طفل داغستاني وثلاثة أطفال شيشان حيث أن الأطفال من اليتامى وكانوا متواجدين ضمن “دويلة الهول” أقصى جنوب شرق الحسكة.