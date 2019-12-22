خلال أقل من 12 ساعة.. 4 عمليات اغتيال تسببت بمقتل وإصابة نحو 10 عناصر من قوات النظام والمخابرات التابعة لها بريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا صباح اليوم الأحد، حيث أقدم مجهولون على قتل ضابط برتبة نقيب عبر إطلاق النار عليه في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، وشهد درعا 3 عمليات متفرقة خلال الساعات الفائتة، إذ قتل 5 عناصر من القوات الرديفة للفرقة الرابعة في جيش النظام، وذلك بعد هجوم مسلح على أحد الحواجز التابعة لهم في سد سحم الجولان بريف درعا الغربي، يذكر أن القتلى جميعهم “جنود احتياط”، كما قضى شخص جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة بصر الحرير شرق درعا، في حين حاول مجهولون اغتيال عنصر في الأمن السياسي بإطلاق النار عليه في مدينة الصنمين شمال مدينة درعا، ما أدى لإصابته بجراح.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 216، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 154، وهم: 24 مدنيين بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 80 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و27 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.