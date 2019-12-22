قوات النظام تحاول الوصول إلى أكبر بلدات ريف معرة النعمان وأكثر من 80 ألف مدني أجبروا على النزوح منذ مطلع الشهر الجاري

تستمر المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، على محاور بريف معرة النعمان حيث يحاول الأول قضم مزيد من المناطق والاقتراب أكثر إلى بلدة جرجناز أكبر منطقة بريف معرة النعمان، حيث باتت على مسافة 5 كلم منها، في الوقت الذي تتواصل فيه الضربات الجوية بكثافة من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية، وسط حركة نزوح متواصلة بشكل متصاعد، حيث ارتفع إلى أكثر 31 ألف تعداد المدنيين الذين أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الفائتة، وبذلك يرتفع عدد النازحين منذ مطلع الشهر الجاري لأكثر من 80 ألف مدني، وجرت عملية النزوح من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة لبلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي.