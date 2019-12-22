طائرة بدون طيار تستهدف سيارة شمال مدينة إدلب وتقتل قيادي في تنظيم جهادي من جنسية غير سورية

22 ديسمبر,2019
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استهدفت طائرة بدون طيار سيارة على طريق الدانا – ترمانين بريف إدلب الشمالي، ما أدى لمقتل شخص كان بداخلها، حيث يرجح أنه قيادي في تنظيم “حراس الدين” وهو من جنسية غير سورية، كما يرجح أن الطائرة التي استهدفته تابعة للتحالف الدولي، وكان المرصد السوري رصد في الثالث من الشهر الجاري، مقتل قيادي في هيئة تحرير الشام برفقة شخص آخر، بالقرب من بلدة أطمة الحدودية مع لواء إسكندرون بريف إدلب الشمالي، نتيجة استهداف سيارتهما بصاروخ أطلقته طائرات مسيرة تابعة لـ”التحالف الدولي”.

وأكدت مصادر “المرصد السوري”، أن القيادي من الجنسية الجزائرية، ويدعى “أبوأحمد المهاجر”، فيما لا تزال الجثة الأخرى مجهولة الهوية حتى الآن، بسبب الأضرار التي تعرضت لها الجثة. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن القيادي يعمل في “الأكاديمية العسكرية المركزية في هيئة تحرير الشام” ومدرباً عسكرياً لقوات “العصائب الحمراء” التابعة لها، والتي نفذت مهمات خاصة ضد قوات النظام سابقاً.

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