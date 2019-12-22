الطائرات الروسية تلاحق النازحين بأطراف معرة النعمان وترتكب مجزرة راح ضحيتها 7 مدنيين على الأقل.. وقوات النظام تواصل تقدماتها المتسارعة جنوب شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة نفذتها طائرات حربية روسية باستهدافها تجمعاً للنازحين في أطراف مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث استشهد 7 مواطنين جراء الاستهداف هذا أثناء محاولتهم النزوح إلى مناطق ثانية، وفي سياق متصل باتت قوات النظام قاب قوسين أو أدنى من محاصر نقطة المراقبة التركية في الصرمان، حيث أفادت مصادر المرصد السوري بأن الفصائل ومجموعات جهادية انسحبت من قرية أبو مكي، فيما يبدو أن مصير النقطة التركية هناك سيشهد مصير نقطة مورك بريف حماة الشمالي، فيما تتواصل المعارك العنيفة بين الطرفين، بالتزامن مع تقدمات متسارعة تحققها قوات النظام بدعم جوي وبري مكثف، رافعة مناطق سيطرتها منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري، إلى 27 منطقة، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية، بينما ارتفع 13 تعداد قتلى قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل إلى، كما ارتفع تعداد 19 قتلى الفصائل والجهاديين إلى ، وبذلك يرتفع تعداد قتلى الطرفين منذ بدء المعارك مساء يوم أمس الأول إلى 180، وهم: 74 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و106 مقاتل بينهم 21 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين.