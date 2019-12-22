فرع “الأمن العسكرية” يداهم الذيابية جنوب العاصمة دمشق ويعتقل العشرات من عناصر التسويات

محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر أهلية “المرصد السوري” أن فرع “الأمن العسكري” نفذ عملية دهم واعتقال في بلدة الذيابية جنوب العاصمة دمشق طالت نحو 32 عنصراً ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل وانضموا لصفوف قوات النظام بعد إجرائهم”تسويات ومصالحات” ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن عملية الاعتقال جاءت بعد تطويق ومداهمة البلدة من قبل الأجهزة الأمنية، كما جرى نصب حواجز مؤقتة على كافة الطرقات الفرعية، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.