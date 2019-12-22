جرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لـ”الجيش الوطني” في مدينة الباب شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية بريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لـ”الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر جراح بعضهم خطيرة، وكان المرصد السوري وثق أمس مقتل عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” المدعوم من قبل تركيا، وذلك جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على أحد الحواجز العسكرية التابعة للفصيل في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي.