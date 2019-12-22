جرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لـ”الجيش الوطني” في مدينة الباب شمال شرق حلب

22 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية بريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لـ”الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر جراح بعضهم خطيرة، وكان المرصد السوري وثق أمس مقتل عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” المدعوم من قبل تركيا، وذلك جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على أحد الحواجز العسكرية التابعة للفصيل في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 ديسمبر,2019

فرع “الأمن العسكرية” يداهم الذيابية جنوب العاصمة دمشق ويعتقل العشرات من عناصر التسويات

22 ديسمبر,2019

الطائرات الروسية تلاحق النازحين بأطراف معرة النعمان وترتكب مجزرة راح ضحيتها 7 مدنيين على الأقل.. وقوات النظام تواصل تقدماتها المتسارعة جنوب شرق إدلب

22 ديسمبر,2019

مسلحون مجهولون يغتالون عنصراً من قوات النظام في ريف السويداء الغربي

22 ديسمبر,2019

بدعم من طيران التحالف الدولي.. قسد تداهم بلدتين شرق دير الزور وتعتقل عدة أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”