مدير “المرصد السوري”:: قرى وبلدات ريفي سراقب ومعرة النعمان تشهد نزوحاً إلى المناطق الأكثر أمناً، في ظل فصل الشتاء والبرد القارس كما أنه لم يبق في إدلب مكان يأوي هذه الأعداد الهائلة من النازحين، هؤلاء يجب أن تكون وجهتهم الحدود التركية لأن أردوغان ضمن لهم أن لاتكون هناك عمليات تهجير ضدهم، يجب أن يكون هناك رسالة إلى المجتمع الدولي لوقف القتل بحق الأبرياء. 29 منطقة وقرية في ريف معرة النعمان الشرقي بريف إدلب تقدمت إليها قوات النظام حتى الآن، أصبحت قوات النظام على مشارف بلدة جرجناز التي تبعد مسافة 3 كيلومتر عنها وتعد أكبر بلدات معرة النعمان، كما أصبحت على أعتاب محاصرة نقطة المراقبة التركية في “الصرمان”، نقاط المراقبة التركية تراقب استمرار عمليات النزوح والقتل في تلك المناطق، كما حدث في نقطة مورك سابقاً، عملية قتل المدنيين مستمرة، وثقنا 7 شهداء مدنيين اليوم في معرة النعمان بقصف للطائرات الحربية الروسية على سيارات النازحين، قبل بدء العملية العسكرية نشرنا عن استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف معرة النعمان الشرقي، كان هناك غارات روسية مكثفة على تلك المنطقة، الهدف القريب الآن هو طريق دمشق – حلب الدولي، الذي كان من المفترض أن يكون تحت سيطرة القوات الروسية والشرطة العسكرية منذ ديسمبر/كانون الأول العام الفائت، لكن بالتزامن مع عملية نبع السلام شاهدنا بداية القصف الجوي الروسي المكثف على إدلب، المجموعات الجهادية تقوم بتفكيك المولدات الكهربائية والمعدات من تلك المنطقة تمهيدا لانسحابها، على مايبدو هناك اتفاقيات تركية قيد التطبيق بخصوص الطرقات وتسليمها للشرطة العسكرية الروسية.

مدير "المرصد السوري":: قرى وبلدات ريفي سراقب ومعرة النعمان تشهد نزوحاً إلى المناطق الأكثر أمناً، في ظل فصل الشتاء والبرد القارس مدير "المرصد السوري":: قرى وبلدات ريفي سراقب ومعرة النعمان تشهد نزوحاً إلى المناطق الأكثر أمناً، في ظل فصل الشتاء والبرد القارس كما أنه لم يبق في إدلب مكان يأوي هذه الأعداد الهائلة من النازحين، هؤلاء يجب أن تكون وجهتهم الحدود التركية لأن أردوغان ضمن لهم أن لاتكون هناك عمليات تهجير ضدهم، يجب أن يكون هناك رسالة إلى المجتمع الدولي لوقف القتل بحق الأبرياء. 29 منطقة وقرية في ريف معرة النعمان الشرقي بريف إدلب تقدمت إليها قوات النظام حتى الآن، أصبحت قوات النظام على مشارف بلدة جرجناز التي تبعد مسافة 3 كيلومتر عنها وتعد أكبر بلدات معرة النعمان، كما أصبحت على أعتاب محاصرة نقطة المراقبة التركية في "الصرمان"، نقاط المراقبة التركية تراقب استمرار عمليات النزوح والقتل في تلك المناطق، كما حدث في نقطة مورك سابقاً، عملية قتل المدنيين مستمرة، وثقنا 7 شهداء مدنيين اليوم في معرة النعمان بقصف للطائرات الحربية الروسية على سيارات النازحين، قبل بدء العملية العسكرية نشرنا عن استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف معرة النعمان الشرقي، كان هناك غارات روسية مكثفة على تلك المنطقة، الهدف القريب الآن هو طريق دمشق – حلب الدولي، الذي كان من المفترض أن يكون تحت سيطرة القوات الروسية والشرطة العسكرية منذ ديسمبر/كانون الأول العام الفائت، لكن بالتزامن مع عملية نبع السلام شاهدنا بداية القصف الجوي الروسي المكثف على إدلب، المجموعات الجهادية تقوم بتفكيك المولدات الكهربائية والمعدات من تلك المنطقة تمهيدا لانسحابها، على مايبدو هناك اتفاقيات تركية قيد التطبيق بخصوص الطرقات وتسليمها للشرطة العسكرية الروسية. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 22, 2019