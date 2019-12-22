54 قضوا أمس بينهم 22 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و32 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 13 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس السبت إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 12 مدني، هم 8 بينهم 3 مواطنات بقصف جوي لطائرات النظام الحربية على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، و3 من عائلة واحد بينهم رجل وزوجته بقصف طائرات روسية على قرية دير شرقي بريف معرة النعمان، وطفل جراء استهداف طائرة مسيرة لمحيط بداما بريف جسر الشغور غرب إدلب

وفي محافظة الحسكة استشهد مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة حمة مركدة بريف الحسكة،

فيما قتل عنصر من الفصائل الموالية لأنقرة جراء استهدافه بالرصاص من قبل قناصي قوات سوريا الديمقراطية على محور أم شعفة بريف مدينة رأس العين (سري كانييه)

كذلك قتل عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” المدعوم من قبل تركيا، وذلك جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على أحد الحواجز العسكرية التابعة للفصيل في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

فيما قتل عنصرين من “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين منطقتي جاسم – سلمين في ريف درعا الشمالي

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين اثنين أطلقوا النار على عنصر بالدفاع الوطني، في منزله بقرية الزر بريف دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ماتسبب بمقتله على الفور.

بينما قتل ما لا يقل عن 19 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك مع الفصائل والجهاديين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

أيضاً قضى وقتل 17 مقاتل المجموعات الجهادية جراء قصف جوي وبري واشتباكات مع المجموعات الجهادية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.