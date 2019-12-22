مقتل زعيم تنظيم “حراس الدين” في غارة للتحالف

22 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
صورة ارشيفية لغارة للتحالف الدولي
صورة ارشيفية لغارة للتحالف الدولي

أفادت مصادر ميدانية في سوريا لـ”سكاي نيوز عربية”، بمقتل قائد تنظيم “حراس الدين” المتشدد ،أبو خديجة الأردني في ريف إدلب، شمالي سوريا.

وأورد المصدر أن “أبو خديجة” الأردني لقي مصرعه إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقواتالتحالف الدولي قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب، يوم الأحد.

ويضم تنظيم “حراس الدين”  كلا من مجموعات “جيش الملاحم”، و”جيش الساحل”، و”جيش البادية”، و”سرايا الساحل”، و”سرية كابل”، و”جند” الشريعة”، وفلول “جند الأقصى”.ويعد تنظيم “حراس الدين” منشقا عن “هيئة تحرير الشام”؛ جبهة النصرة سابقاً، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ”تنظيم القاعدة” الإرهابي

المصدر:سكاي نيوز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 ديسمبر,2019

قوات النظام تسيطر على 30 قرية ومزرعة في ريف معرة النعمان.. ونحو 50 قتيلاً من قوات النظام والفصائل الجهادية خلال اليوم

22 ديسمبر,2019

عملية اغتيال جديدة تطال جنود من القوات الروسية.. وارتفاع عدد الهجمات والاغتيالات إلى 6 خلال أقل من 24 ساعة

Syrian pro-government forces patrol in their tank in the town of Nabak near Damascus on December 7, 2013, as the regime has been battling rebel forces to gain control of a string of strategic towns and villages along the Damascus-Homs highway, north of the capital. Government forces are seeking to encircle the rebels in the Qalamoun region north of Damascus and sever opposition supply lines across the nearby border with Lebanon. AFP PHOTO/SAM SKAINE (Photo credit should read SAM SKAINE/AFP/Getty Images)
22 ديسمبر,2019

بعد حصارها النقطة التركية في “مورك” منذ أشهر.. قوات النظام تقترب من حصار النقطة التركية في “الصرمان” وتسيطر على مناطق في ريف معرة النعمان

قوات الأسد تحاصر النقطة التركية في معرة النعمان
22 ديسمبر,2019

قوات الأسد تحاصر النقطة التركية في معرة النعمان