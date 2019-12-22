مقتل زعيم تنظيم “حراس الدين” في غارة للتحالف

وأورد المصدر أن “أبو خديجة” الأردني لقي مصرعه إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقواتالتحالف الدولي قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب، يوم الأحد.

ويضم تنظيم “حراس الدين” كلا من مجموعات “جيش الملاحم”، و”جيش الساحل”، و”جيش البادية”، و”سرايا الساحل”، و”سرية كابل”، و”جند” الشريعة”، وفلول “جند الأقصى”.ويعد تنظيم “حراس الدين” منشقا عن “هيئة تحرير الشام”؛ جبهة النصرة سابقاً، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ”تنظيم القاعدة” الإرهابي

المصدر:سكاي نيوز