بعد حصارها النقطة التركية في “مورك” منذ أشهر.. قوات النظام تقترب من حصار النقطة التركية في “الصرمان” وتسيطر على مناطق في ريف معرة النعمان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة في محيط بلدة التح أفضت بسيطرة قوات النظام على البلدة، فيما سيطرت قوات النظام على أجزاء واسعة من قرية الصرمان، لتصبح نقطة المراقبة التركية في “الصرمان” ضمن منطقة محاصرة من 3 جوانب، وسط استمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة والتنظيمات الجهادية من جهة أخرى.

على صعيد آخر، رصد “المرصد السوري” محاولات تقدم واشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة والتنظيمات الجهادية من جهة أخرى، على محاور الحدادة وكبانة في ريف اللاذقية وصولاً إلى دوير الأكراد والسرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، بالتزامن مع قصف عنيف استهدف محاور ريف اللاذقية وقرى ومحاور سهل الغاب. وتعرضت قرى الزيارة والمشيك وتل واسط بريف حماة الشمالي الغربي لقصف مكثف براجمات الصواريخ، فيما تتواصل المعارك العنيفة في ريف معرة النعمان الشرقي، بالتزامن مع تقدمات متسارعة تحققها قوات النظام بدعم جوي وبري مكثف، لتزيد عدد مناطق سيطرتها منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس من الشهر الجاري إلى 28 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح.

وبذلك، أصبحت قوات النظام على مشارف بلدة وجرجناز، في حين ارتفع تعداد قتلى قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل إلى 13، كما ارتفع تعداد قتلى الفصائل والجهاديين إلى 19. وبذلك، يرتفع تعداد قتلى الطرفين منذ بدء المعارك مساء يوم أمس الأول إلى 180، وهم: 74 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و106 مقاتل بينهم 21 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة نفذتها طائرات حربية روسية باستهدافها تجمعاً للنازحين في أطراف مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث استشهد 7 مواطنين جراء الاستهداف هذا أثناء محاولتهم النزوح إلى مناطق أخرى.