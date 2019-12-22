مدير “المرصد السوري”: نقطة المراقبة التركية في “الصرمان” باتت شبه مُحاصرة مثل نقطة “مورك” في ريف حماة التي كانت تشهد تقدم النظام في ريف حماة الشمالي.. قوات النظام منذُ ليل الخميس الفائت وإلى الآن تمكنت من السيطرة على نحو 29 منطقة وقرية في ريف معرة النعمان الشرقي ووصلت إلى مشارف بلدة جرجناز التي تعد من كُبرى بلدات ريف معرة النعمان.. نحو 100 ألف مدني سوري فروا منذُ بداية الشهر نحو الحدود مع لواء إسكندرون وبعضهم يحاول الدخول نحو مناطق الاحتلال التركي في عفرين.. عملية النزوح مستمرة بشكل متسارع بعد القصف المكثف الذي استهدف أيضا ريف سراقب بعد استهداف معرة النعمان وريفها.. والتركيز الآن على معرة النعمان وريف سراقب الشرقي بغية إبعاد المدنيين عن هذه المنطقة.. القصف كان يهدف إلى دفع المدنيين للنزوح من مناطقهم.. وعدد كبير من المدنيين الذين نزحوا لا يزال في الأراضي الزراعية والطرقات ومنهم في مخيمات ومنهم من لا يزال يبحث عن غرف للاستئجار في ظل ارتفاع كبير في أسعار إيجارات المنازل في تلك المناطق.. الأوضاع الإنسانية كارثية بامتياز.. وهؤلاء المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في ظل ما نشاهده من أحوال جوية سيئة.. لا نريد أن نكون شهود فقط على عملية النزوح.. لا نُريد من المنظمات الإنسانية ومن التي لديها إمكانيات كبيرة أن تعمل على إغاثة هؤلاء السوريين وأولاً أن تعمل على إيقاف التهجير بحقهم من قبل الطائرات الروسية وقوات النظام.. النظام يريد طريق دمشق – حلب الدولي ولاحقاً طريق حلب – اللاذقية الدولي.. ولا نعلم ماذا سيكون عليه حال الاتفاق التركي – الروسي غير المعلن

مدير "المرصد السوري": نقطة المراقبة التركية في "الصرمان" باتت شبه مُحاصرة مدير "المرصد السوري": نقطة المراقبة التركية في "الصرمان" باتت شبه مُحاصرة مثل نقطة "مورك" في ريف حماة التي كانت تشهد تقدم النظام في ريف حماة الشمالي.. قوات النظام منذُ ليل الخميس الفائت وإلى الآن تمكنت من السيطرة على نحو 29 منطقة وقرية في ريف معرة النعمان الشرقي ووصلت إلى مشارف بلدة جرجناز التي تعد من كُبرى بلدات ريف معرة النعمان.. نحو 100 ألف مدني سوري فروا منذُ بداية الشهر نحو الحدود مع لواء إسكندرون وبعضهم يحاول الدخول نحو مناطق الاحتلال التركي في عفرين.. عملية النزوح مستمرة بشكل متسارع بعد القصف المكثف الذي استهدف أيضا ريف سراقب بعد استهداف معرة النعمان وريفها.. والتركيز الآن على معرة النعمان وريف سراقب الشرقي بغية إبعاد المدنيين عن هذه المنطقة.. القصف كان يهدف إلى دفع المدنيين للنزوح من مناطقهم.. وعدد كبير من المدنيين الذين نزحوا لا يزال في الأراضي الزراعية والطرقات ومنهم في مخيمات ومنهم من لا يزال يبحث عن غرف للاستئجار في ظل ارتفاع كبير في أسعار إيجارات المنازل في تلك المناطق.. الأوضاع الإنسانية كارثية بامتياز.. وهؤلاء المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في ظل ما نشاهده من أحوال جوية سيئة.. لا نريد أن نكون شهود فقط على عملية النزوح.. لا نُريد من المنظمات الإنسانية ومن التي لديها إمكانيات كبيرة أن تعمل على إغاثة هؤلاء السوريين وأولاً أن تعمل على إيقاف التهجير بحقهم من قبل الطائرات الروسية وقوات النظام.. النظام يريد طريق دمشق – حلب الدولي ولاحقاً طريق حلب – اللاذقية الدولي.. ولا نعلم ماذا سيكون عليه حال الاتفاق التركي – الروسي غير المعلن Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 22, 2019