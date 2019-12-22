عملية اغتيال جديدة تطال جنود من القوات الروسية.. وارتفاع عدد الهجمات والاغتيالات إلى 6 خلال أقل من 24 ساعة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

قتل جنديين اثنين من القوات الروسية في مدينة نوى بريف درعا، مساء اليوم، حيث أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن مجهولان يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار عليهما أثناء تواجدهما بالقرب من حاجز “ابو خشة” سابقاً غرب مدينة نوى.

وفي سياق ذلك، رصد “المرصد السوري” محاولة اغتيال جديدة طالت مواطنا في بلدة الصنمين خلال تواجده في مكان عمله، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة.

يذكر أن محافظة درعا شهدت خلال الساعات الفائتة 4 عمليات اغتيال تسببت بمقتل وإصابة نحو 10 عناصر من قوات النظام والمخابرات التابعة لها بريف درعا. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 218، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 154، وهم: 24 مدنيين بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 80 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و27 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.