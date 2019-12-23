الفصائل تشن هجوماً عكسياً على مواقع سيطرت عليها قوات النظام..و 15شهيد مدني في معرة النعمان وريفها اليوم

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مجزرة جديدة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية في بلدة معصران، إذ وثق المرصد السوري 6 مواطنين بينهم أربعة اخوة استشهدوا، ليرتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 15 وهم : 7 مواطنين في معرة النعمان، جراء قصف الطائرات الروسية لعوائل أثناء محاولتهم النزوح إلى مناطق أخرى. كما استشهد مواطنين اثنين بقصف جوي روسي على تلمنس، و 6 شهداء بقصف الطائرات الحربية الروسية على بلدة معصران. على صعيد متصل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية على عدة محاور، في هجوم عكسي للأخيرة على مواقع تتقدم منها قوات النظام في السيطرة على قرى معراته وفروان وبابولين، بريف معرة النعمان، وكان المرصد السوري رصد سيطرة قوات النظام على بلدة التح ومناطق أخرى في محيطها أصبحت بحكم الساقطة نارياً، وعلم “المرصد السوري” أن الفصائل وهيئة تحرير الشام انسحبت بشكل كامل من قرية الصرمان وأبو مكي، فيما سيطرت قوات النظام على أجزاء واسعة من المنطقة لتصبح نقطة المراقبة التركية في “الصرمان” ضمن منطقة محاصرة من 3 جوانب، دون إطباق الحصار بشكل كامل عليها، وسط استمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة والتنظيمات الجهادية من جهة أخرى. ورصد “المرصد السوري” عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس من الشهر الجاري إلى 30 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي. كما ارتفع تعداد قتلى قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل إلى 37، كما ارتفع تعداد قتلى الفصائل والجهاديين إلى 35 ، وبذلك يرتفع تعداد قتلى الطرفين منذ بدء المعارك مساء يوم أمس الأول إلى 220، وهم:98 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و122 مقاتل بينهم 21 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين.