قصف إسرائيلي يطال مواقع قوات النظام والمليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سماع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة.

وكان “المرصد السوري” قد أشار في 20 نوفمبر أن دوي انفجارات ضخمة سُمع في العاصمة دمشق ومحيطها عند الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، واستمرت لعدة دقائق ووفقا لمصادر “المرصد السوري” لحقوق الانسان فإن الانفجارات ناجمة عن تصدي دفاعات النظام الجوية لصواريح إسرائيلة طالت مواقع “النظام” والميليشات الإيرانية، حيث رصد “المرصد السوري” سقوط عدة صواريخ في محيط ضاحية قدسيا ، وريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي تزامنا مع سماع أصوات سيارات اسعاف بالمنطقة ومعلومات مؤكدة عن وجود خسائرة بشرية في صفوف قوات النظام والمليشات الموالية لها ، واشتعلت حرائق ضخمة في المواقع التي جرى استهدافها وشوهدت بوضوح من قبل نشطاء المرصد و سكان في العاصمة دمشق ومحيطها ،. ونشر “المرصد السوري” أمس أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة دمشق ومحيطها فجر يوم الثلاثاء، وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن الانفجارات ناجمة عن استهداف إسرائيلي بنحو 5 صواريخ على مواقع واقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، وسط تصدي دفاعات النظام الجوية للصواريخ، حيث تمكنت إسقاط بعضها فيما وصل بعضها الآخر إلى أهدافه، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية والمادية، إذ ينشط حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية في تلك المنطقة، وأضافت المصادر للمرصد السوري أن عملية الاستهداف هذه جرت على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ الـ 4 من داخل الأراضي السورية على الجولان السوري المحتل، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من التصدي لها عبر ما يعرف بـ “القبة الحديدة”، قبل أن تستهدف مواقع انطلاقها في سورية