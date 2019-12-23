القصف الإسرائيلي طال مواقع لـ قوات النظام والمليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لـ قوات النظام والمليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من اسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن سيارات إسعاف شوهدت وهي في طريقها إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلة في محيط عقربا، مما يرجح وجود خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع انتشار عدد كبير من الحواجز العسكرية على طول طريق مطار دمشق الدولي. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل قليل سماع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق. وكان “المرصد السوري” قد رصدفي 20 نوفمبر الفائت، مزيداً من التفاصيل حول الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية والتي جرت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث طالت الصواريخ الإسرائيلية مواقع في الكسوة ومنطقة سعسع ومطار المزة العسكري وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا ومحيط صحنايا جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، إذ جرى تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما جرى استهداف معسكر لهم، بالإضافة لاستهداف بطاريات صواريخ أرض – جو ومواقع لقوات النظام، فيما تسببت الضربات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام وفيلق القدس والمليشيات الموالية لها، حيث تأكد مقتل 11 شخص منهم، بينهم 7 من جنسيات غير سورية، في حين أصيب شابة بشظايا جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية قدسيا، كما جرى انتشال عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنه من تحت أنقاض منزل في قرية بيت سابر بناحية سعسع بعد استهداف أحد الصواريخ الإسرائيلية للمنزل.