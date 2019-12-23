هجوم مسلح يستهدف حواجز ومواقع لقوات النظام بمدينة الصنمين وعملية اغتيال تطال عنصر من “الشرطة العسكرية” في ريف القنيطرة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من “الشرطة العسكرية” التابعة لقوات النظام وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة خان أربنة بريف القنيطرة، كما رصد المرصد السوري هجوم مسلح نفذه مجهولون مساء أمس الأحد على حاجز قيطة والمربع الأمني بمدينة الصنمين شمال درعا، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 219، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 156، وهم: 24 مدنيين بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 82 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و27 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.