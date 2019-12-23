العمليات العسكرية تشهد تراجعاً ملحوظاً جنوب شرق إدلب مع بدء منخفض جوي جديد على المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تراجع حدة الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، بريف إدلب الجنوبي الشرقي صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب تردي الأحوال الجوية وبدء منخفض جديد على المنطقة، فيما لم تتمكن المجموعات الجهادية والفصائل من استعادة أي منطقة ضمن الهجوم المعاكس الذي نفذته خلال الساعات الفائتة، كما لم تحقق قوات النظام تقدمات جديدة منذ سيطرتها على بابولين منتصف الليلة الفائتة، كما تحاول الآن قوات النظام التقدم على محور معراتا شرق بلدة تلمنس، في حين شنت طائرات حربية روسية غارات صباح اليوم وبعد منتصف ليل الأحد – الاثنين على أماكن في مدينة معرة النعمان وبلدة جرجناز وقريتي دير شرقي ودير غربي، وسط قصف بري مكثف استهدف قرى ريف معرة النعمان، أيضاً قصفت قوات النظام مناطق في محيط بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.

وكانت قوات النظام قد سيطرت منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري على 31 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي وبابولين