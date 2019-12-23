المرصد السوري لحقوق الانسان:استعادت قوات النظام السوري السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب

استعادت قوات النظام السوري السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بعد أيام من المعارك العنيفة التي أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين الاأد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة.

ودفعت الغارات الجوية الكثيفة عشرات آلاف المدنيين الى النزوح، علما بأن تسعة منهم قتلوا الاحد في غارات للقوات الروسية فيما كانوا يحاولون الفرار من العنف، بحسب المرصد. ومنذ مساء الخميس أسفرت مواجهات دامية في محيط مدينة معرة النعمان في جنوب ادلب عن مقتل 187 مقاتلا، وفق المصدر نفسه.

وسيطرت قوات النظام على 29 بلدة وقرية في المنطقة، وفق المرصد، وتقترب تدريجا من معرة النعمان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان”.

ويواصل سكان المدينة الفرار منها الاحد خشية تقدم جديد لقوات النظام، وفق ما افاد مراسل لفرانس برس في المكان. وقال المرصد ان أكثر من ثلاثين ألف شخص فروا من منطقة المعارك في الأيام الاخيرة. وأفاد أحد السكان ويدعى أبو أكرم أنّ عمال الإغاثة يسابقون الوقت لإخراج الأسر من المدينة.

المصدر:DW