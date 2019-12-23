المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام السوري يوسع سيطرته في إدلب ونزوح الآلاف

استعادت قوات النظام السوري السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا من قبضة الفصائل المسلحة بعد أيام من المعارك العنيفة، ما أثار موجة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويجعل التقدم الأخير لقوات النظام وحليفتها الروسية على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في آخر معاقل المعارضة في سوريا. وقال المرصد إنّ أكثر من 30 ألف شخص أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الفائتة، ووثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية.

المصدر:الجزيرة كوم