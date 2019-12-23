المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش السوري يوسع سيطرته على آخر معاقل المعارضة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

ويجعل التقدم الأخير القوات النظامية وحليفتها الروسية على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في آخر معاقل المعارضة في سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان».

وفرّ الآلاف من سكان المدينة الواقعة في جنوب إدلب خشية تقدم القوات السورية أكثر، على ما شاهد صحفي في وكالة فرانس برس في المكان.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا لكنه يعتمد على شبكة واسعة من المراسلين على الأرض: إنّ أكثر من 30 ألف شخص أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الفائتة.

وأفاد أحد السكان ويدعى ابو أكرم أنّ عمال الإغاثة يسابقون الوقت لإخراج الأسر من المدينة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى.

وتنشط فيها أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً.

ومنذ الخميس، دخلت القوات السورية والقوات الموالية لها في معارك مع قوات المعارضة وانتزعت منهم السيطرة على 25 بلدة وقرية، حسب ما أفاد المرصد.

المصدر:جريدة عمان