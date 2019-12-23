المرصد السوري لحقوق الانسان:قرابة 30 قتيلاً حصيلة المعارك بريف إدلب خلال 24 ساعة

23 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:قرابة 30 قتيلاً حصيلة المعارك بريف إدلب خلال 24 ساعة
المرصد السوري لحقوق الانسان:قرابة 30 قتيلاً حصيلة المعارك بريف إدلب خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء استمرار المعارك والقصف في ريف إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إلى قرابة الثلاثين قتيلا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المعارك مستمرة بوتيرة عنيفة جنوب شرقي إدلب، بين قوات النظام السوري من جهة، والفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة أخرى.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات بين الطرفين تترافق مع قصف بري وجوي مكثف، وذلك وسط استمرار قوات النظام بالتقدم والسيطرة على نحو 25 منطقة حتى الآن.

وقتل خلال المعارك والاستهدافات المتبادلة منذ يوم أمس بريف إدلب الجنوبي الشرقي، عشرة عناصر من قوات النظام، و16 عنصراً من الفصائل المسلحة والهيئة الإرهابية.

المصدر:قناة اليوم

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