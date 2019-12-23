المرصد السوري لحقوق الانسان:دمشق وموسكو تسرّعان فرض الأمر الواقع على أنقرة في إدلب

23 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، الأحد، إنّ الهجوم الجديد “محاولة للاقتراب من معرة النعمان”، مؤكّدا انطلاق موجة نزوح كبيرة للآلاف من المدنيين.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرّا له ويعتمد على شبكة واسعة من المراسلين على الأرض، إنّ أكثر من 30 ألف شخص أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الماضية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا نازحون من مناطق أخرى..

ورغم التوصّل في أغسطس الماضي إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته القوات السورية لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 71 عنصرا من القوات السورية و103 من الفصائل الجهادية.

المصدر:العرب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

النظام السوري يوسع سيطرته في إدلب.. وتواصل نزوح الآلاف
23 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب.. واستمرار نزوح الآلاف

المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش السوري يقترب من معرة النعمان
23 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش السوري يقترب من معرة النعمان

النظام السوري يوسع سيطرته في إدلب.. وتواصل نزوح الآلاف
23 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام السوري يوسع سيطرته في إدلب.. وتواصل نزوح الآلاف

المرصد السوري لحقوق الانسان:قرابة 30 قتيلاً حصيلة المعارك بريف إدلب خلال 24 ساعة
23 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:قرابة 30 قتيلاً حصيلة المعارك بريف إدلب خلال 24 ساعة