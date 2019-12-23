المرصد السوري لحقوق الانسان:دمشق وموسكو تسرّعان فرض الأمر الواقع على أنقرة في إدلب

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، الأحد، إنّ الهجوم الجديد “محاولة للاقتراب من معرة النعمان”، مؤكّدا انطلاق موجة نزوح كبيرة للآلاف من المدنيين.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرّا له ويعتمد على شبكة واسعة من المراسلين على الأرض، إنّ أكثر من 30 ألف شخص أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الماضية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا نازحون من مناطق أخرى..

ورغم التوصّل في أغسطس الماضي إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته القوات السورية لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 71 عنصرا من القوات السورية و103 من الفصائل الجهادية.

المصدر:العرب