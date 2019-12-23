المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 3 يرجح أنهم إيرانيون في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، يرجح أنهم إيرانيون، في قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق، فيما اعترف النظام السوري بسقوط صاروخ إسرائيلي في ريف العاصمة.

وأوضح المرصد أن القتلى سقطوا من جراء سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق مساء أمس الأحد.

وكان المرصد السوري نشر خلال الساعات الماضية أن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية والإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.

في المقابل، ذكرت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري، أن “وسائط الدفاع الجوي تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة (إسرائيل) وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق”.

ولم تذكر وكالة النظام مزيدا من التفاصيل، وما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار مادية، كما لم تعقب السلطات الإسرائيلية حتى الساعة.

وأفاد صحافي في لبنان بأن طائرات حربية اسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض وأطلقت صواريخ عدة من سماء مدينة صيدا، جنوبي لبنان، مساء الأحد، باتجاه الأراضي السورية.

وتغير إسرائيل على فترات غير متباعدة على أهداف في سوريا، وتقول إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك، وكان آخر هذا القصف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر:القدس العربي