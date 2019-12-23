خلال 85 ساعة من العملية العسكرية جنوب شرق إدلب.. 225 قتيلاً من الفصائل والجهاديين وقوات النظام والأخيرة تسيطر على نحو 35 منطقة.. و40 ألف مدني أجبروا على النزوح من مناطقهم

تتواصل الاشتباكات على محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، تترافق مع قصف بري في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأول على الرغم من تردي الأحوال الجوية، حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدمات جديدة رافعة مناطق سيطرتها منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري، إلى 33 منطقة، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي وبابولين ومعراتة وفعلول.

كما وثق المرصد السوري منذ بدء الهجوم البري 225 قتلوا من الجانبين وهم: 99 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و126 مقاتل بينهم 21 من الفصائل بينما البقية من الجهاديين، في حين تتواصل عملية نزوح المدنيين بشكل كبير ومتصاعد إذ ارتفع تعداد النازحيين منذ قبيل انطلاق العملية العسكرية إلى نحو 40 ألف نازح أجبروا على الخروج من معرة النعمان ومحيطها وريفها ومحيط سراقب.