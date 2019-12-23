على الرغم من سوء الأحوال الجوية.. قوات النظام تواصل تقدمها جنوب شرق إدلب وتقضم مزيد من القرى بريف معرة النعمان

تواصل طائرات النظام و”الضامن” الروسي قصفها لما تبقى من قرى واقعة بريف مدينة معرة النعمان، وسط استمرار الهجوم البري من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها على المنطقة، حيث تستمر الاشتباكات مع الفصائل ومجموعات جهادية، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على الحديثة وكفرباسين موسعة بذلك مناطق سيطرتها منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس الـ 19 من الشهر الجاري، إلى 35 منطقة، وهي أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي وبابولين ومعراتة وفعلول والحديثة وكفرباسين، على صعيد متصل وفي جبال اللاذقية، تواصل مروحيات النظام إلقاء براميل متفجرة على محور كبانة بجبل الأكراد.