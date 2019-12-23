الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ قسد عبر هجومين مسلحين تسببا بمقتل 4 أشخاص بريفي الرقة ودير الزور

23 ديسمبر,2019
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يتواصل الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا، حيث رصد المرصد السوري هجوم مسلح نفذه مثلمان يستقلان دراجة نارية على إيقاف حافلة نقل ركاب في بلدة الحوايج بريف دير الزور، وعمدا إلى إطلاق النار على رجلين، ما أدى لمقتلهما على الفور، وفي محافظة الرقة، عمد مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى مهاجمة مديرية التجارة المقابلة لمشفى الطب الحديث بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ما أدى لمقتل اثنين من حراس المبنى وسقوط جرحى في صفوف الموظفين هناك، ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 410 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ129 مدنيا، من بينهم 6 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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