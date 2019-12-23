القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية الغربي

23 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية الغربي صباح اليوم الاثنين، حيث انطلقت الدروية من قرية شيريك الواقع عند الشريط الحدودي مع تركيا وجابت قرى الكسرى وظهر العرب وقيراون وكركوند وحرام رش وعطيشان قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، كما رافقت الدورية مروحيتين روسيتين حلقتا على علو منخفض في سماء المنطقة، فيما تعد هذه الدورية الـ 17 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، كما كان المرصد السوري رصد تسيير دورية مشتركة بين القوات التركية والروسية صباح الثلاثاء الـ 17 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث جابت الدورية الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني) انطلاقاً من قرية آشمة ووصولاً إلى منطقة زور مغار آخر منطقة غرب عين العرب، والتي تقع قبالة بلدة جرابلس شمال شرق حلب.

 

عدسة المرصد السوري ترصد دورية تركية – روسية مشتركة جابت قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علو منخفض

 

عدسة المرصد السوري ترصد دورية تركية – روسية مشتركة جابت قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علو منخفض

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, December 23, 2019

 

عدسة المرصد السوري ترصد دورية تركية – روسية مشتركة جابت قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علو منخفض

عدسة المرصد السوري ترصد دورية تركية – روسية مشتركة جابت قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علو منخفض

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, December 23, 2019

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