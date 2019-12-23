107 قضوا أمس بينهم 54 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و53 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 15 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأحد إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 15 مواطن، وهم 7 مواطنين في معرة النعمان، جراء قصف الطائرات الروسية لعوائل أثناء محاولتهم النزوح إلى مناطق أخرى. ومواطنان اثنان بقصف جوي روسي على تلمنس، و 6 مواطنين بقصف الطائرات الحربية الروسية على بلدة معصران.

وأقدم مجهولون على قتل ضابط برتبة نقيب عبر إطلاق النار عليه في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي

كما قتل 5 عناصر من القوات الرديفة للفرقة الرابعة في جيش النظام، وذلك بعد هجوم مسلح على أحد الحواجز التابعة لهم في سد سحم الجولان بريف درعا الغربي

أيضاً قتل متعاون مع أفرع النظام الأمنية جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة بصر الحرير شرق درعا.

وقتل عنصرين في قوات النظام جراء قيام مجهولان يستقلان دراجة نارية، بإطلاق النار عليهما أثناء تواجدهما بالقرب من حاجز “ابو خشة” سابقاً غرب مدينة نوى.

وأقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه أحد عناصر قوات النظام في بلدة صما في ريف السويداء الغربي، ما أسفر عن مقتله على الفور.

في حين استهدفت طائرة بدون طيار سيارة على طريق الدانا – ترمانين بريف إدلب الشمالي، ما أدى لمقتل شخص كان بداخلها، حيث يرجح أنه قيادي في تنظيم “حراس الدين” وهو من جنسية غير سورية، كما أن الطائرة التي استهدفته تابعة للتحالف الدولي

كذلك قتل 7 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما قتل عنصرين اثنين من الفصائل الجهادية خلال الاشتباكات في ريف اللاذقية وسهل الغاب.

بينما قتل ما لا يقل عن 37 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك مع الفصائل والجهاديين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

أيضاً قضى وقتل 35 مقاتل ( 29 من المجموعات الجهادية و6 من الفصائل) جراء قصف جوي وبري واشتباكات مع المجموعات الجهادية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.