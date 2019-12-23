المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل ثلاثة غير سوريين في غارة إسرائيلية على دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن الضربات الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت جنوبي العاصمة دمشق ليل الأحد، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية.

ورجح المرصد أن يكون القتلى من الجنسية الإيرانية، حيث قتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق مساء أمس الأحد، وسط معلومات عن مزيد من القتلى والجرحى.

وكان المرصد السوري قد أفاد خلال الساعات الماضية، سقوط صاروخين على الأقل على مواقع تابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق، والواقعة على طريق مطار دمشق الدولي.

وقد تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.

وروت مصادر للمرصد السوري، أن سيارات إسعاف شوهدت وهي في طريقها إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلية في محيط عقربا، مما يرجح وجود خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع انتشار عدد كبير من الحواجز العسكرية على طول طريق مطار دمشق الدولي.

ولم يصدر أي رد من الجيش الإسرائيلي حول تأكيد تنفيذ هذا الهجوم من عدمه.

وكانت شركة استخبارات إسرائيلية قد نشرت صورا لمواقع إيرانية في سوريا استهدفتها غارات إسرائيلية خلال نوفمبر الماضي، قالت إسرائيل إنها جاءت ردا على الهجوم الذي نفذته قوة إيرانية ضدها.

وذكرت شركة “ImageSat International” حينها إن إسرائيل ضربت موقعين يعتقد أنهما لـ”فيلق القدس” الذي يتبع الحرس الثوري الإيراني، أحدهما يقع في مطار دمشق الدولي والآخر في مطار المزة العسكري.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في نوفمبر، تنفيذ غارات على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني و ‫الجيش السوري داخل الأراضي السورية.

المصدر:عرب 48