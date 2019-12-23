المرصد السوري لحقوق الانسان: القصف على محيط دمشق أدى لمقتل ثلاثة عناصر أجانب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن القصف الإسرائيلي الصاروخي على محيط العاصمة دمشق ليلة أمس أدى لمقتل ثلاثة عناصر على الأقل من الميليشيات الأجنبية المساندة للنظام السوري.

وأضاف المرصد، إنه يرجح بأن القتلى يحملون الجنسيات الإيرانية، وقتلوا بصاروخ سقط على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب دمشق، وسط معلومات عن وجود مزيد من القتلى والجرحى.

وكانت وسائل إعلام النظام قالت في وقت متأخر من مساء أمس، إن الدفاعات الجوية تصدت “لصواريخ معادية”مصدرها إسرائيل، لافتة إلى أن أحد تلك الصواريخ سقط في في منطقة عقربا بريف دمشق، ولكنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة المنطقة المستهدفة والخسائر الناتجة عن ذلك.

وتقصف إسرائيل بين حين وآخر مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية في سوريا، وسط تكتم الأخير عن حجم الخسائر جراء الاستهدافات المتكررة، والاكتفاء بالقول إن دفاعاته الجوية تصدت “لأهداف معادية”، في حين تؤكد إسرائيل أنها ستستمر بقصف المواقع الإيرانية لإنهاء وجودها في سوريا.

المصدر:بروكار