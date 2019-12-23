المرصد السوري لحقوق الانسان:40 ألف مدني نزحوا منذ يوم الخميس

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن 40 ألف مدني نزحوا منذ يوم الخميس الذي بدأت فيه أحدث عملية عسكرية.

وقال طوسون إن كثيرًا من المهاجرين فروا من مدينة معرة النعمان ويتجه البعض إلى مخيمات بالقرب من الحدود التركية بينما ذهب آخرون للإقامة مع أقاربهم أو إلى منطقتي عفرين وأعزاز قرب الحدود التركية.

وذكرت هيئة الإغاثة الإنسانية أنها بدأت توزيع 20 ألف عبوة من الطعام على النازحين بين مدينة إدلب وبلدة سرمدا. وتجهز الهيئة أيضا مخيمًا في قرية كللي التي تبعد نحو 13 كيلومترًا عن الحدود التركية.

وأضاف طوسون أن المخيم المخصص للعائلات سيضم 500 خيمة ويمكن توسيعه.

المصدر:رويترز