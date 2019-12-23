المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الصاروخية الإسرائيلية جنوب العاصمة دمشق، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية

23 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: القصف على محيط دمشق أدى لمقتل ثلاثة عناصر أجانب
المرصد السوري لحقوق الانسان: القصف على محيط دمشق أدى لمقتل ثلاثة عناصر أجانب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الصاروخية الإسرائيلية جنوب العاصمة دمشق، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية، حيث يرجح أنهم من الجنسية الإيرانية

وأضاف المرصد أنهم قتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق مساء أمس (الأحد)، وسط معلومات عن مزيد من القتلى والجرحى.

وكان المرصد السوري نشر خلال الساعات الفائتة، أن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لـ قوات النظام والمليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي فيما تمكنت

دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن سيارات إسعاف شوهدت وهي في طريقها إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلية في محيط عقربا، ما يرجح

وجود خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع انتشار عدد كبير من الحواجز العسكرية على طول طريق مطار دمشق الدولي.

المصدر:اخبار الان

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