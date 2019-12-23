المرصد السوري لحقوق الانسان:3 قتلى على الاقل من جنسيات غير سورية نتيجة القصف على دمشق

23 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 3 أجانب موالين للنظام ‎في الضربات الإسرائيلية الأخيرة
المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 3 أجانب موالين للنظام ‎في الضربات الإسرائيلية الأخيرة

قتل وأصيب عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية ليل الأحد/ الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف مواقع لها في محيط مدينة دمشق.

وقالت مصادر محلية من دمشق أن إسرائيل أستهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية قرب مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب، في محافظة ريف دمشق بأربعة صواريخ ، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك الميليشيات.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، إن الضربات الصاروخية الإسرائيلية جنوب العاصمة دمشق ، أدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية ، حيث يرجح أنهم من الجنسية الإيرانية وقتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق وسط معلومات عن مزيد من القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت لصواريخ معادية مصدرها إسرائيل ، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق، مساء الأحد.

وقالت “سانا”  ، إن “الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة”.

يذكر أن  عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات النظام وإيران سقطوا جراء ضربات جوية إسرائيلية موسعة استهدفت مواقعهم في محيط العاصمة دمشق يومَيْ 19 و 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومن بين القتلى 8 قياديين ومستشارين إيرانيين.

المصدر:باس نيوز

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