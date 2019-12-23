المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل ثلاثة أجانب في ضربات إسرائيلية جنوب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن الضربات الاسرائيلية ، التي استهدفت سوريا ليلة الأحد – الإثنين، أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين أجانب مؤيدين للنظام في جنوب العاصمة السورية.

وقال المرصد إن الضربات “أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية ويرجح أنهم من الجنسية الإيرانية”، موضحا أنهم سقطوا عندما أصاب أحد الصواريخ المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ، في تصريح صحفي ، إن “الاشخاص الثلاثة هم من القوات الموالية للنظام” ، مضيفا أن الضربات الليلية استهدفت مواقع للنظام السوري وأخرى إيرانية في جنوب دمشق.

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت “لصواريخ معادية” مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد “الأهداف المعادية” سقط في ريف دمشق.

وأضافت أن “وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت ليلا لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق”.

وتابعت أن “صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه”.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصا أهدافا إيرانية.

المصدر:الصحيفة