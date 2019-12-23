المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتلُ 3 يرجّحُ أنّهم إيرانيونَ في قصفٍ إسرائيلي على ريفِ دمشقَ

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إنّ ما لا يقلُّ عن ثلاثة أشخاص قتلوا ويرجّح أنّهم إيرانيون، في قصفٍ صاروخيٍّ للاحتلال الإسرائيلي على جنوب دمشق، فيما اعترف نظام الأسد بسقوط صاروخ إسرائيلي في ريف العاصمة.

وأوضح المرصد أنّ القتلى سقطوا من جرّاء سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق مساء أمس الأحد.

وأوضح المرصد السوري أنّ صاروخين على الأقلِّ سقطا على مواقع تابعة لقوات الأسد وقوات الاحتلال الإيراني في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكّنت دفاعاتُ نظام الأسد الجويّة من إسقاط صاروخ على الأقلِّ قبل أنْ يصلَ إلى هدفه.

في المقابل ذكرت وكالة “سانا” التابعة لنظام الأسد، أنّ “وسائط الدفاع الجوي تصدّت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة (إسرائيل) وأنّ أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق”.

ولم تذكرْ وكالة نظام الأسد مزيداً من التفاصيل، وما إذا كان هناك ضحايا أو أضرارٌ مادية، كما لم تعقّبْ سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة.

وأفاد صحافي في لبنان بأنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية حلّقت على ارتفاع منخفض وأطلقت صواريخ عدّة من سماء مدينة صيدا، جنوبي لبنان، مساء الأحد، باتجاه الأراضي السورية.

ويغير الاحتلال الإسرائيلي على فتراتٍ غيرِ متباعدة على أهداف في سوريا، ويقول إنّها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري للمحتل الإيراني هناك، وكان آخر هذا القصف في شهر تشرين الثاني الماضي.

المصدر:شبكة المحرر الاعلامية