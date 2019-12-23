المرصد السوري لحقوق الانسان:الضربات على سوريا أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين أجانب موالين للنظام

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين أن الضربات الاسرائيلية على الأرجح التي استهدفت سوريا ليل الأحد الإثنين أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين اجانب مؤيدين للنظام في جنوب العاصمة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الليلية استهدفت مواقع للنظام السوري واخرى إيرانية في جنوب دمشق.

اضاف أن الضربات “أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية ويرجح أنهم من الجنسية الإيرانية”، موضحا أنهم سقطوا عندما أصاب أحد الصواريخ المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “الاشخاص الثلاثة هم من القوات الموالية للنظام”.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية ليل الأحد أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت “لصواريخ معادية” مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أنّ أحد “الأهداف المعادية” سقط في ريف دمشق.

المصدر:وكالة الصحافة الفرنسية