متى يحاكم آل الأسد على جرائمهم؟

ربما من سخريات الأقدار أن لا يخضع آل الأسد، بدءاً من حافظ الأسد ومروراً برفعت الأسد ووصولاً إلى بشار الأسد، إلى محاكمات على الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب السوري، فالأسد الأب الذي ارتكب جرائم عديدة في حق الشعب السوري، في ثمانينيات القرن العشرين المنصرم وما بعدها، مات في العام 2000، ولم يحاكم على جرائمه، والأسد الأبن الذي ورث السلطة عن أبيه، ارتكب جرائم فظيعة بحق الشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية في منصف آذار/مارس 2011، وما يزال يرتكبها، ولم يخضع بعد لأي محاكمة. وحده رفعت الأسد يمثل للمحاكمة، في أيامنا هذه، أمام القضاء الفرنسي، لكن، ليس بسبب جرائم القتل والإبادة التي ارتكبها في حماة وفي سجن تدمر وسواهما، بل بهتم مختلفة، بينها الكسب غير المشروع واختلاس أموال الدولة السورية وبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا، بلغت قيمتها حوالي 90 مليون يورو.

والمفارقة في الأمر، هو أن القضاء الفرنسي، ومعه القضاء الإسباني، لم يستجيبا إلى دعوات المنظمات الحقوقية، السورية والدولية، لمقاضاة رفعت الأسد على جرائمه، بل يحاكمه القضاء الفرنسي بناء على دعوة قدمتها منظمة “الشفافية الدولية”، ومنظمة “شيربا”، وهما منظمتان معنيتان بمكافحة الفساد في جميع دول العالم. وبناء عليها، أوصى ممثلو الإدعاء العام الفرنسي بسجن رفعت الأسد أربع سنوات وتغريمه 10 ملايين يورو ومصادرة أملاكه.

طبعاً لم يحضر رفعت الأسد جلسة المحكمة، بحجة أنه مريض، حيث نقل إلى إحدى المشافي بعد أن طالبت النيابة الفرنسية بسجنه ومصادرة ممتلكاته وتغريمه مالياً بتهمة الاختلاس وغسل الأموال، بينما ينتظر ذوو الضحايا السوريين ومناصرو العدالة أن يحاكم رفعت الأسد، بوصفه مجرم حرب، ارتكب مجازر عديدة في سورية، منها مجزرتي حماة وسجن تدمر، حيث يصفه سوريون بسفاح تدمر وجزار حماة.

وارتكب هذا السفاح جرائمه، عندما كان قائداً للوحدات العسكرية الخاصة، التي كانت تسمى “سرايا الدفاع”، حيث أمر عناصر سراياه بارتكاب مجزرة سجن تدمر، إثر تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتيال فاشلة في 26 من حزيران/ يوينو1980، من قبل أحد عناصر الحرس الجمهوري، وجرى إعدام أكثر من 600 سجين سياسي، ثأراً لمحاولة الاغتيال الفاشلة. أما مجزرة حماة، فقد قامت بها قوات حافظ الأسد في 2 شباط/ فبراير 1982، ومن بينها سرايا الدفاع، إلى جانب اللواء 47 دبابات، واللواء 21 ميكانيك، والفوج 21 إنزال جوي، فضلاً عن قطعان من شبيحة النظام ومخابراته. وهناك تقارير عديدة تشير إلى مقتل 20 ألف مدني على الأقل، وفقدان عدد غير معروف منهم، إلى جانب تدمير أحياء بأكملها، مثل حي الحاضر والكيلانية والزنبقي، ونهب بيوت ومحال تجارية، واضطرار أكثر من 100 ألف نسمة للنزوح عنها، وهروب كثير منهم خارج سورية.

وإذا كانت محاكمة رفعت الأسد أمام القضاء الفرنسي، ليس لها صلة بالجرائم التي ارتكبها في سورية، إلا أنها توجه صفعة للساسة الفرنسيين، الذين استقدموا رفعت الأسد واستقبلوه، وتحملوا تجاوزاته، وتجاوزات أزلامه وزعرانه في باريس وفي سواها من المناطق الفرنسية، طمعاً باستثمارات مئات ملايين الدولارات التي نهبها من أموال الشعب السوري، واشترى بها عدداً من القصور في باريس وخارجها، وعشرات الشقق لزوجاته وشبيحته، فضلاً عن الفيلات واسطبلات الخيول والمزارع وسواها.

وكم كان مخزياً ومستغرباً أن يرسل إليه الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران، موفداً خاصاً إلى رفعت الأسد، عندما كان مقيماً في مدينة جنيف، كي يدعوه للانتقال إلى فرنسا والإقامة فيها. والأنكى من ذلك هو تقليده وسام الشرف الفرنسي بمرتبة فارس، بالرغم من كل جرائمه الشنيعة في سورية، ومن اتهامه بأنه المسؤول عن عملية اغتيال السفير الفرنسي الأسبق في بيروت، لوي دولامار، في العام 1981.

يقدم رفعت الأسد مثالاً للمجرم والمختلس، الذي تحول إلى ملياردير متنفذ، فتحت أبوابها له كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وسويسرا وسواها، وراح يتنقل مع أزلامه بين مدنها وشواطئها، بعد نفيه إلى موسكو أولاً في عام 1984، إثر خلافه على السلطة مع شقيقه حافظ الأسد، ومحاولته تنفيذ انقلاب عليه.

وحين فشل الانقلاب، تدخل وسطاء، وأقنعوه بمغادرة دمشق إلى موسكو، محملاً بملايين الدولارات، وبكنوز وتحف فنية سرقها من التراث الحضاري السوري

والحاصل، هو أن الشعب السوري، وخاصة أهالي ضحايا المذابح والمجازر، التي ارتكبها آل الأسد بحق أبنائهم وإخوتهم وأقربائهم، لن يهدأ لهم بال، إلا حين يتمّ تحقيق العدالة، إحقاقاً للحق، وانصافاً للضحايا والثكالى.

وبالرغم من الانتكاسات والانكسارات، إلا أن وعود الثورة التي قام بها غالبية السوريين في منصف آذار/ مارس 2011، ما تزال قائمة، ولن يستطيع نظام الأسد إخماد قيمها، مهما ارتكب من مجازر بحق أهل سورية، ومهما تمادى في تدمير مدنها وبلداتها وقراها، وأمعن في تهجيرهم وتشريدهم، بعد أن حوّل ما يزيد عن نصف السوريين ما بين نازح في الداخل ولاجئ إلى الخارج.

ويبقى أن ما جرى، وما يزال يجري، في التاريخ الثقيل للقضية السورية، يشكل عاراً على الإنسانية، بوصفه معلماً بارزاً على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها وما يزال يرتكبها نظام آل الأسد الاستبدادي بحق غابية السوريين، لكن الصمت الدولي على جرائمه، وإنكار النظام الروسي لها، يكشف مدى التواطؤ الذي تعقده القوى الخائضة في الدم السوري مع نظام آل الأسد، ويفضح معيارية حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي تنادي بها. ومع ذلك لا بد وأن يد العدالة ستطال آل الأسد في يوم ما، ويحاكم المجرومين على ما ارتكبوه من جرائم.

الكاتب:عمر كوش