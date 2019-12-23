المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية بالغارات على جنوب دمشق

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص، يرجح أنهم إيرانيون، في القصف الصاروخي الإسرائيلي على جنوب دمشق.

وأوضح «المرصد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن القتلى سقطوا من جراء سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق، مساء أمس (الأحد).

وكان «المرصد السوري» نشر، خلال الساعات الماضية، أن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام السوري والقوات الإيرانية، في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.

وأعلنت وسائل إعلام النظام السوري، أمس، أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لـ«صواريخ معادية» مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أنّ أحد «الأهداف المعادية» سقط في ريف دمشق.

وكان إعلام النظام السوري قد أعلن أمس، أن مضادات الجيش أسقطت طائرتين مسيرتين في حماة واللاذقية في وسط وشمال غربي البلاد، مشيراً إلى أن المضادات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي شرق مدينة حماة في وسط سوريا.

ونفت وكالة أنباء فارس التابعة لـ{الحرس الثوري} إصابة قائد الوحدة الصاروخية في {الحرس} أمير علي حاجي زادة الذي يزور سوريا.

وقالت الوكالة رداً على تقارير عن إصابة حاجي زادة في حسابها على {تويتر} إن {التقارير كاذبة}، مؤكدة أنه {على قيد الحياة وبصحة جيدة}.

المصدر:الشرق الاوسط