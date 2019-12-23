المرصد السوري لحقوق الانسان: 3 قتلى بالقصف الإسرائيلي على جنوب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين) بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية جراء الضربات الصاروخية الإسرائيلية التي وقعت مساء الأحد جنوب دمشق.

وقال المرصد ومقره لندن، إن الضربات الإسرائيلية “أدت الى مقتل 3 أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية حيث يرجح أنهم من الجنسية الإيرانية”.

ووفقا للمرصد، فإن هؤلاء قتلوا اثر سقوط أحد الصواريخ بين منطقتي “السيدة زينب” و”عقربا” جنوب العاصمة السورية مساء أمس.

وبحسب المرصد، فإن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام السوري وقوات إيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة على طريق دمشق الدولي.

وأعلنت دمشق مساء الأحد تصدي دفاعاتها الجوية لـ”صواريخ معادية” مصدرها الأراضي المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن “أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق”.

كما أفادت (سانا) بتصدي مضادات الجيش لطائرات مسيرة فوق مطار حماة وإسقاط اثنتين فوق مدينتي سلمية بريف حماة، وجبلة بمحافظة اللاذقية وسط وشمال غربي البلاد.

المصدر:Xinhua News Agency.