مجهولون يختطفون مدير مشفى صلخد.. في ظل الفلتان الأمني بمحافظة السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن مجهولين اختطفوا طبيبا يعمل مديرا لمشفى صلخد بريف السويداء ليلة أمس. وأفادت مصادر بأنه جرى العثور على سيارته في قرية رساس، دون معلومات إضافية عن الجهة التي قامت بالخطف.

ورصد “المرصد السوري”، في 22 ديسمبر/ كانون الأول، عملية اغتيال طالت عنصر من قوات النظام في ريف السويداء الغربي. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه أحد عناصر قوات النظام في بلدة صما في ريف السويداء الغربي، ما أسفر عن مقتله على الفور.