لليوم الثاني على التوالي الدفاعات الجوية في الساحل السوري تتصدى لطائرات مسيرة

دوت أصوات انفجارات في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث أكدت مصادر أن تلك الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية في القاعدة الروسية “حميميم” لأجسام غريبة يعتقد أنها “طائرات مسيرة” في سماء المنطقة.

وأشار “المرصد السوري”، أمس، إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت طائرة مسيرة في سماء مدينة جبلة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 ديسمبر/كانون الأول، استهداف جوي مجهول المصدر، استهدف محطة الريان للغاز ومصفاة حمص ومعمل غاز المنطقة الوسطى، وذلك بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، حيث جرى الاستهداف عبر طائرات مسيرة، ما أدى لاندلاع النيران في المناطق أنفة الذكر بعد انفجار بعض الأنابيب وأفران تحسين المواد البترولية. ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.