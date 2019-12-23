الفصائل تستعيد السيطرة على قريتين في ريف معرة النعمان.. واشتباكات عنيفة في محيط بلدة جرجناز

تمكنت الفصائل وهيئة تحرير الشام، في هجوم عكسي، اليوم، من استعادة السيطرة على قرى كفرباسين وبابولين بريف معرة النعمان الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما كانت قوات النظام تقدمت إلى تلك القريتين قبل ساعات دون أن تثبت نقاطها في المنطقة.

على صعيد متصل، دمرت الفصائل دبابة لقوات النظام على محور بلدة جرجناز، حيث تدور أعنف الاشتباكات هناك. وبذلك، يكون عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، إلى 35 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة.

وفي السياق ذاته، وثق “المرصد السوري” مقتل 4 من قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل، كما وثق مقتل 10 مِن المجموعات الجهادية ممن قضوا في القصف والاشتباكات، إذ وثق “المرصد السوري” منذ بدء الهجوم البري، سقوط 234 قتيلا من الجانبين، وهم: 102 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و132 مقاتلا بينهم 21 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.