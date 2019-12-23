على خلفية هتافات “دولة الإسلام باقية”.. مسلحون يطلقون النار على سيارة لـ”قسد” شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، أن أربعة مسلحين ملثمين يرجح أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجات نارية أقدموا على إطلاق النار تجاه سيارة لقوات سوريا الديمقراطية في شارع عشرين بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ثم لاذوا بالفرار وهم يرددون عبارات “دولة الإسلام باقية”.

وفي سياق آخر، سُمع دوي ثلاثة انفجارات في بلدة البصيرة، مساء اليوم، تبين أنها ناجمة عن ألغام أرضية زرعها مجهولون قرب منطقة “دوار العتال” في البلدة انفجرت لحظة مرور دورية لـ”قسد”، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.