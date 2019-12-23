قوات النظام تتوغل في أحياء بلدة جرجناز وتقترب من مدينة معرة النعمان بفاصل أقل من 9 كيلومترات

سيطرت قوات النظام والميليشيات الموالية لها، مدعومة بغطاء جوي وقصف بري مكثف، على أحياء واسعة من بلدة جرجناز بريف معرة النعمان، بعد معارك عنيفة، فيما لا تزال المعارك متواصلة في محيط البلدة.

وتعد بلدة جرجناز أكبر بلدات ريف معرة النعمان الشرقي، وتبعد عن مدينة معرة النعمان الواقعة على الطريق الدولي حلب-دمشق نحو 8 كيلومترات، فيما رصد “المرصد السوري” قبل قليل أن الفصائل وهيئة تحرير الشام تمكنتا من خلال هجوم عكسي، مساء اليوم، من استعادة السيطرة على قرى كفرباسين وبابولين بريف معرة النعمان الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما كانت قوات النظام تقدمت إلى تلك القريتين قبل ساعات دون أن تثبت نقاطها في المنطقة.

وبذلك، يكون عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، إلى 36 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز.

وفي السياق ذاته، ارتفع إلى 10 تعداد القتلى من قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل، كما وثق مقتل 19 مِن المجموعات الجهادية ممن قضوا في القصف والاشتباكات، فيما وثق “المرصد السوري” منذ بدء الهجوم البري، سقوط 249 قتيلا من الجانبين، وهم: 108 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و141 مقاتلا بينهم 21 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.