بعد نحو 100 ساعة من المعارك وبغطاء جوي روسي وتمهيد مدفعي عنيف.. قوات النظام تسيطر على 43 قرية وبلدة في ريف معرة النعمان الشرقي 

لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات النظام والميليشيات التابعة لها من جهة والفصائل الجهادية وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، على عدة محاور في ريف معرة النعمان الشرقي.

ورصد “المرصد السوري” تمكن قوات النظام من السيطرة على بلدة جرجناز مساء اليوم والتي تعد أكبر بلدات ريف معرة النعمان الشرقي، وتبعد عن مدينة معرة النعمان الواقعة على الطريق الدولي حلب-دمشق نحو 8 كيلومترات، فيما تمهد قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على بلدات تلمنس والغدفة ومعرشمارين.

وبذلك، يرتفع عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام منذ نحو 100 ساعة على بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، إلى 43 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي.

وفي السياق ذاته، ارتفع تعداد القتلى من قوات النظام منذ ما بعد منتصف الليل إلى 10، كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 19 مِن المجموعات الجهادية في القصف والاشتباكات.

ووثق “المرصد السوري” منذ بدء الهجوم البري، سقوط 249 قتيلا من الجانبين، وهم: 108 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و141 مقاتلا بينهم 21 من الفصائل، بينما البقية من الجهاديين.