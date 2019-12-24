المرصد السوري لحقوق الانسان:جيش النظام يحاصر نقطة مراقبة تركية في جنوب شرق إدلب

حاصرت قوات الجيش السوري، نقطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان في جنوب شرق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بعدما حققت تقدماً ميدانياً خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخوض قوات الجيش السوري منذ الخميس اشتباكات عنيفة مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المقاتلة الأخرى في جنوب وجنوب شرق محافظة إدلب.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “قوات النظام تمكنت منذ الخميس من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان يوم الإثنين”، مشيراً إلى أنها باتت بذلك تحاصر نقطة المراقبة التركية في الصرمان.

وتُعد نقطة المراقبة التركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات النظام في المنطقة.

وحاصرت قوات النظام في آب/أغسطس خلال هجوم على المحافظة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة بمحاذاة إدلب في ريف حماة الشمالي.

ولا تزال القوات التركية متواجدة في تلك النقطة، التي تُعد الأكبر بين 12 نقطة مراقبة تركية تنتشر في المنطقة.

وإثر التقدم الأخير، تقترب قوات الجيش السوري أكثر من مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، والواقعة على الطريق الاستراتيجي الدولي الذي يصل مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق.

وتمكنت من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان، وفق المصدر ذاته.

المصدر:قناة الغد