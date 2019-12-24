عبر تمهيد مكثف بعشرات الضربات الجوية والبرية.. قوات النظام تسعى للوصول إلى اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بـ (M5)

تواصل قوات النظام عمليات التمهيد البري المكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على معرشمارين ومعرشورين ومعرشمشة بريف معرة النعمان، وسط قصف طائرات حربية روسية للمنطقة، في إطار عملية التمهيد لتقدم قوات النظام هناك والاقتراب أكثر فأكثر من اتستراد دمشق – حلب الدولي، إذ نشر المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات، وبذلك، يكون عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الـ100 ساعة على بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، 46 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وبلقة وتلمنس والغدفة. بالاضافة لمزارع صغيرة.